ХК «Ростов» уступил «Дизелю» со счётом 1:7

Фото: ХК «Ростов»

Очередное поражение потерпели ростовские хоккеисты. На этот раз обидчиком был пензенский «Дизель», идущий даже вне зоны плей-офф, хотя шансы туда попасть ещё есть.В первом же периоде «Ростов» «схватил» три гола – Дмитрий Сидляров и дважды Александр Дербенёв, 0:3. Во второй части игры дончане заиграли получше, однако ужасала реализация моментов. Хорошие эпизоды были, при этом ни один из них до гола не довели. «Дизель» же выждал и забил четвёртый – Евгений Астанков, 0:4.В третьей двадцатиминутке пензенцы просто уничтожили ростовчан. В концовке «красно-белые» забили один гол (Евгений Цалпанов), но к тому моменту уже «горели» – 0:7. В итоге «кондоры» проигрывают, 1:7.В других матчах игрового дня в ВХЛ новомосковская «АКМ» была сильнее челябинского «Челмета» – 2:1, московская «Звезда» обыграла по буллитам орский «Южный Урал» – 3:2 Б, «Норильск» разгромил «Челны» – 9:4, красноярский «Сокол» победил нефтекамский «Торос» – 5:3, а воронежский «Буран» одолел казанский «Барс» – 4:2.6 февраля «Ростов» принимает ЦСК ВВС (Самара).