ХК «Ростов» с саратовским «Кристаллом» обменялся победами

Фото: ХК «Ростов»

Красно-белые в товарищеских матчах принимали соперника из Саратова. Клуб с длинной историей теперь возвращается в ВХЛ.Первая встреча прошла в равной борьбе. Открыли счёт «кондоры» (Даниил Калмыков), в начале второй части матча Арслан Ямалов сравнял счёт – 1:1. Всё решилось в третьей двадцатиминутке. Сначала Илья Игнатов вывел вперёд «Кристалл». Далее Раис Шафеев забил третий гол гостей. Александра Микулович быстро сократил отрыв. Играть было ещё больше десяти минут, однако больше шайб не было. Итог – поражение ростовчан 2:3.Второй матч был уже более удачным для «Ростова». К середине второго периода красно-белые уже вели 3:0 (Иван Смолёв, Ранис Миргалиев, Кирилл Тютченко). А в начале третьего отрезка встречи Савва Андреев уже окончательно убрал с повестки вопрос относительно итога. Волжане смогли забить гол престижа, но не более того. Результат – выигрыш «Ростова» 4:1.31 июля и 1 августа подопечные Григория Пантелеева играют спарринги на выезде против «Тамбова». С тем же соперником южане начнут сезон в ВХЛ – 2 сентября.