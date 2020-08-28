ХК «Ростов» проиграл «Тамбову» со счетом 3:2

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Тамбову», не вернувшись домой с кубком. Встреча состоялась 30 августа в 19:00 на стадионе хозяев турнира.В первом периоде «кондоры» показали уверенную игру, открыв счет благодаря атаке нападающего Алексея Прохорова. Затем «Тамбов» охватила настоящая ярость. Они ссорились друг с другом, а их тактика превратилась в бесконечные попытки забить гол. Несмотря на нескоординированные действия, «волкам» удалось отправить шайбу в ворота противника — 1:1.Во втором периоде «Ростов» всегда старался завладевать преимуществом, но натиск «Тамбова» выдержать не смог. Стоило донской команде только раз дать слабину — сразу пропущенная шайба. Так все и продолжалось до третьего периода.В последней трети матча «кондоры» постоянно оказывались прямо под воротами противника, но что-то все время мешало им забить. Нельзя сказать то же самое о «Тамбове» - Александр Дельнов закинул третью и финальную шайбу в ворота «Ростова». Однако, донские хоккеисты не сдавались и шли до конца. Артем Пеньковский забил второй гол, но, к сожалению, это было их последнее очко. Встреча закончилась победой «Тамбова» со счетом 3:2, сделав их победителями турнира.