ХК «Ростов» проиграл «Ижстали»

Фото: ХК "Ростов"

Последний матч «регулярки» ВХЛ сложился негативно – поражение от аутсайдера, который потерял шансы на плей-офф. Видимо, «сталевары» решили громко хлопнуть дверью.В первом периоде гости быстро открыли счёт. Уже на 18-й секунде игры Алексей Баженов вывел команду из столицы Удмуртии вперёд, 0:1. Далее красно-белые принялись штурмовать зону «Ижстали», однако та не спешила выбрасывать белый флаг, а при случае и опасно контратаковала. Во второй части матча было много борьбы, но совсем не было голов, а третий период начался с шайбы Антона Кочурова, который удвоил преимущество «сталеваров». Ростовчане быстро ответили голом Романа Опалева, 1:2. В оставшееся время «кондоры» много атаковали, но так и не смогли спастись от поражения. Итог – проигрыш ХК «Ростов».«Регулярка» ВХЛ окончена. Первое место осталось за «Югрой». «Ростов» занял 10 место из 16 команд. В 1/8 финала Кубка Петрова соперником будет тольяттинская «Лада». Первые два матча серии пройдут в Самарской области 21 и 22 февраля. 25 и 26 команды сразятся в Ростове-на-Дону. Даты последующий матч (если понадобится) – 1, 4 и 7 марта.