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ХК «Ростов» проиграл «Бурану» в гостях

ХК «Ростов» проиграл «Бурану» в гостях
Донские хоккеисты в первом после каникул матче ВХЛ уступили в столице Черноземья.

В первом периоде ростовчане были лучше, однако забили лишь однажды, хотя моментов было больше. Олег Седанцов хитро бросил из-под ног защитников, чем дизориентировал голкипера, 0:1.

Однако уже на первой минуте второго отрезка поединка хозяева льда усилиями Александра Жабреева счет сравняли. В оставшееся до второго перерыва время игра была равной, с небольшим количеством голевых моментов и без заброшенных шайб – 1:1.

В третьей двадцатиминутке «Буран» был сильнее, истратил много острых эпизодов и все-таки вымучил победный гол. ХК «Ростов» уступает – 1:2, хотя игра была в целом равной.

13 января начинается серия домашних матчей, первым оппонентом будет «Академия Михайлова» из Новомосковска. А пока дончане – на 25-й строчке турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ из 27.
Фото: ХК Ростов.
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