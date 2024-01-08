ХК «Ростов» проиграл «Бурану» в гостях

Фото: ХК Ростов.

Донские хоккеисты в первом после каникул матче ВХЛ уступили в столице Черноземья.В первом периоде ростовчане были лучше, однако забили лишь однажды, хотя моментов было больше. Олег Седанцов хитро бросил из-под ног защитников, чем дизориентировал голкипера, 0:1.Однако уже на первой минуте второго отрезка поединка хозяева льда усилиями Александра Жабреева счет сравняли. В оставшееся до второго перерыва время игра была равной, с небольшим количеством голевых моментов и без заброшенных шайб – 1:1.В третьей двадцатиминутке «Буран» был сильнее, истратил много острых эпизодов и все-таки вымучил победный гол. ХК «Ростов» уступает – 1:2, хотя игра была в целом равной.13 января начинается серия домашних матчей, первым оппонентом будет «Академия Михайлова» из Новомосковска. А пока дончане – на 25-й строчке турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ из 27.