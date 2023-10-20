ХК «Ростов» потерпел дома очередное поражение

Фото: ХК «Ростов»

Негативная полоса красно-белых продолжается. В этот раз «кондоры» на своём льду уступили новокузнецкому «Металлургу», 1:5.В первой двадцатиминутке игра была более-менее равной. Ростовчане мало в чём уступали более мощному оппоненту. Счёт первого периода – 0:0. Но во второй части вечера гости забили дважды уже в дебюте (Даниил Лапин и Юрий Платонов), а потом ещё один «дуплет» в середине периода (Тимофей Крюков и Максим Кицын). После сорока минут игры ростовчане «летели» 0:4. В середине третьего периода Михаил Бякин забил за «Ростов» гол престижа. В концовке «Кузня» ещё разок отличилась – в пустые ворота попал Семён Иванов. Итоговый результат – поражение ростовского клуба 1:5.В параллельной игре дня в ВХЛ «Норильск» дома одолел «Неву» (Санкт-Петербург) 3:2.Домашняя серия ХК «Ростов» кончилась. Теперь впереди несколько выездных встреч. 24 октября соперником будет «Химик» из подмосковного Воскресенска. В таблице «регулярки» ВХЛ ростовчане на последнем месте, 29-м из 29.