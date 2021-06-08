ХК «Ростов» покинули еще два игрока

На фото слева направо: нападающий Евгений Орлов и защитник Даниил Курашов / ХК «Ростов».

Хоккейный клуб «Ростов» лишился нападающего Евгения Орлова и защитника Даниила Курашова. Спортсмены не получили квалификационные предложения по окончании сезона.В минувший месяц из «кондоров» ушли еще семь игроков, в том числе старожил Василий Мякинин, который провел за дончан 457 матчей.Из 30 в «Ростове» остался 21 хоккеист. Из них только 15 получили квалификационные предложения. Таким образом, в следующем сезоне состав команды обновится на 30-40%.