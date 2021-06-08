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ХК «Ростов» покинули еще два игрока

ХК «Ростов» покинули еще два игрока
На фото слева направо: нападающий Евгений Орлов и защитник Даниил Курашов / ХК «Ростов».

Хоккейный клуб «Ростов» лишился нападающего Евгения Орлова и защитника Даниила Курашова. Спортсмены не получили квалификационные предложения по окончании сезона.

В минувший месяц из «кондоров» ушли еще семь игроков, в том числе старожил Василий Мякинин, который провел за дончан 457 матчей.

Из 30 в «Ростове» остался 21 хоккеист. Из них только 15 получили квалификационные предложения. Таким образом, в следующем сезоне состав команды обновится на 30-40%.

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