ХК Ростов покинули Дмитрий Сергеев и Константин Забавин
Ростовский хоккейный клуб покинули два игрока. Ушли Дмитрий Сергеев и Константин Забавин, сообщает пресс-служба клуба третьего июня.
Дмитрий, игравший под номером 28, выходец из Челябинска. Однако в местной молодёжке он не проиграл ни дня. Молодого хоккеиста сразу же забрали в клубы Северной Америки, где он провёл 5 лет. Сразу после этого он направился в Казахстан и только потом начал играть за ФК Ростов. На данный момент, куда пойдёт молодой хоккеист - неизвестно
Константин Забавин, бывший 54-й номер, начал свой путь в Нижнем Тагиле. А первым его клубом стали Белые медведи. Позже играл в Казахстане, Орске, Ангарске и Пензе. На данный момент, где будет играть молодой хоккеист неизвестно.
Напомним, меньше месяца назад команду также покинули Дмитрий Марченков и Юрий Шадрин.