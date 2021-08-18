ХК «Ростов» покинул защитник Кирилл Басистый

Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник Кирилл Басистый. Об этом сообщает пресс-служба ХК.Очевидно, что 23-летний хоккеист не смог зарекомендовать себя в команде. Он провел всего четыре игры, в которых отметился всего одной шайбой в предсезонке. Из-за малой результативности «Ростов» решил попрощаться с игроком.Кирилл Басистый родом из Санкт-Петербурга. Начинал свою карьеру в «Серебряных Львах», а до принятия в ряды ростовчан выступал за ангарского «Ермака». Каким станет следующий клуб Кирилла, пока не известно.