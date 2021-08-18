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ХК «Ростов» покинул защитник Кирилл Басистый

ХК «Ростов» покинул защитник Кирилл Басистый
Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник Кирилл Басистый. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Очевидно, что 23-летний хоккеист не смог зарекомендовать себя в команде. Он провел всего четыре игры, в которых отметился всего одной шайбой в предсезонке. Из-за малой результативности «Ростов» решил попрощаться с игроком.

Кирилл Басистый родом из Санкт-Петербурга. Начинал свою карьеру в «Серебряных Львах», а до принятия в ряды ростовчан выступал за ангарского «Ермака». Каким станет следующий клуб Кирилла, пока не известно.

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