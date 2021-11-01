ХК «Ростов» подписал контракт с нападающим из Тамбова

Фото: инстаграм Михаила Калашникова.

ХК «Ростов» подписал контракт с игроком тамбовской команды. Михаил Калашников пополнил состав «красно-белых» 3 ноября.21-летний нападающий за последние два года сменил три команды. В 2019-м спортсмен выступал за «Молот-Прикамье», затем - за екатеринбургского «Автомобилиста». К предсезонной подготовке Михаил присоединился к ХК «Тамбов» из одноименного города. Там он провел три матча.Всего в текущем сезоне Калашников выходил на лед в 10 играх, в ходе которых заработал три очка, сделал три передачи и трижды ударил по воротам. В предыдущем сезоне-2020/21 спортсмен провел 62 матча и забил 12 шайб, заработав 48 очков.