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ХК «Ростов» победил «Тамбов» со счетом 4:1

ХК «Ростов» победил «Тамбов» со счетом 4:1
Второй матч сложился для ХК «Ростов» отлично. «Красно-белые» имели большое преимущество на протяжении всей игры и, самое главное, смогли этот перевес воплотить в голы.

Первый период не порадовал болельщиков обилием моментов. Команды осторожничали и не торопились в атаку, больше внимания уделяя обороне. В первом отрезке матча голов не было. Во второй двадцатиминутке хоккей пошёл уже повеселее. Аркадий Аксёнов открыл счёт в середине периода, что стало логичным завершением ситуации на льду – ХК «Ростов» был куда острее и активнее, 0:1.

В третьем отрезке встречи «кондоры» просто смяли соперника. Сначала Руслан Алиев и Илья Берестенников отправили «Тамбов» в нокдаун, а добил потрясённого оппонента Вадим Щегольков. В концовке тамбовчане смогли заковырять гол престижа, но не более того. Итог – уверенная победа команды из Ростова-на-Дону – 4:1.

Подопечные Григория Пантелеева продолжают подготовку к сезону. Очередные товарищеские матчи состоятся 13 и 14 августа – ХК «Ростов» - ХК «Буран» (Воронеж).

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