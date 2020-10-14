ХК «Ростов» переиграл «Зауралье»

Команда Григория Пантелеева в этом году имеет репутацию непростого середняка, который борется за плей-офф. Потому скромные клубы типа «Зауралья» приезжают в Ростов-на-Дону играть вторым номером. Перед этим матчем ростовчане были фаворитами. И результат подтвердили самые положительные ожидания болельщиков.Уже в начале матча Роман Опалев совершил классный сольный проход и отправил шайбу в ворота. А результативные передачи ему отдавали Константин Забавин и…Данил Кудашев! Голкипер! Случай в хоккее весьма нечастый. После этого гола гости перевели игру в зону красно-белых и заставили вратаря ростовчан немало потрудиться, чтобы отстоять ворота. В первом отрезке игры «Зауралье» превзошло «Ростов» по броскам по воротам в два раза – 24:12, по броскам в створ – 20:9.Вторая часть вечера прошла по тому же сценарию – гости интенсивно атаковали, подолгу катаясь в зоне «кондоров», но что-то полезное из этого они извлечь так и не сумели. В какой-то момент подопечные Григория Пантелеева даже, как могло показаться, забили второй гол. Но рефери после просмотра видео решили, что шайба всё же не пересекла линию ворот.А в начале третьего периода Алексей Прохоров удвоил отрыв, забив свою юбилейную (сотую) шайбу за «кондоров» - 2:0. В концовке оба коллектива нахватали штрафных минут. Данил Кудашев ещё не раз спас свою команду, и счёт таким и остался. Итог – мощная игра и вполне заслуженная победа «Ростова» 2:0.В других играх дня в ВХЛ «Нефтяник» (Альметьевск) обыграл в гостях «Молот-Прикамье» (Пермь) 4:0, а «Торос» (Нефтекамск) со счётом 2:1 переиграл «Ижсталь» (Ижевск).Свой следующий матч ХК «Ростов» проведёт 18 октября, когда на своём льду будет принимать «Горняк» (Учалы).