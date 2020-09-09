ХК «Ростов» переиграл ЦСК ВВС в овертайме

Со времён РХЛ игры между ХК «Ростов» и самарским ЦСК ВВС стали ожесточёнными и необычайно упорными. В этой паре было сыграно большое количество огненных схваток. Потом самарская команда ушла в ВХЛ, а затем туда же перекочевали ростовские игроки - и старые «товарищи» воссоединились.В дебюте матча «красно-белые» захватили инициативу и после нескольких подходов счёт открыли. Дальним щелчком от синей линии выделился Илья Давыдов. Голкипер едва ли смог разглядеть момент броска, потому и не сумел выручить. В результативной комбинации приняли участие Савва Андреев и Павел Антипов – 1:0. В дальнейшем подопечные Григория Пантелеева заперли соперника в зоне, но не везло с реализацией. И счёт таким остался до конца игрового отрезка, при этом хозяева льда были лучше соперника вдвое по броскам по воротам (22:9), а по броскам в створ и вовсе втрое – 15:6.Во втором периоде вспыхнула «война». Оба коллектива нахватали удалений, а об игре в хоккей, наверное, подзабыли. В не слишком правильном деле зарабатывания больших и малых штрафов куда серьёзнее преуспели ростовчане. Всего за один несчастный период они нахапали 41 минуту штрафа! Вот только голов в этом отрезке игры не случилось.В начале третьей двадцатиминутки команда гостей реализовала большинство и свела на нет тем самым все потуги дончан – Сергей Скворцов, 1:1. Затем гости на волне успеха инициативу перехватили и вполне могли и должны были решать судьбу игры в основное время. Но не вышло, ХК «Ростов» выстоял, и матч перерос в овертайм. А в его начале «кондоры» мастерски реализовали большинство. Евгений Петриков пасом вывел Романа Опалева на пятак, а тот не огорчил – 2:1.В остальных матчах игрового дня в ВХЛ ХК «Тамбов» переиграл на своей площадке «Барс» (Казань) - 4:3, а «Югра» (Ханты-Мансийск) с таким же счётом на чужом льду одолела «Динамо» (Санкт-Петербург).14 сентября ХК «Ростов» проведёт очередной матч чемпионата на своей площадке против «Барса».