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ХК «Ростов» отменил матч второй раз за неделю

ХК «Ростов» отменил матч второй раз за неделю
Хоккейный клуб «Ростов» отменил игру с командой «Горняк» из Республики Башкортостан из-за инфекционного заболевания соперников. Об этом сообщается на сайте Высшей хоккейной лиги.

Матч «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» был запланирован на 12 декабря. Спортсмены из Башкортостана проехали более полутора тысяч километров, чтобы сыграть с дончанами, но прямо перед матчем подхватили инфекцию.

Напомним, ХК «Ростов» отменил игру второй раз за неделю. Пару дней назад из-за поломки льдозаливочного комбайна отложили игру с курганской командой «Зауралье».

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