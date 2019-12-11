ХК «Ростов» отменил матч второй раз за неделю



Хоккейный клуб «Ростов» отменил игру с командой «Горняк» из Республики Башкортостан из-за инфекционного заболевания соперников. Об этом сообщается на сайте Высшей хоккейной лиги.



Матч «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» был запланирован на 12 декабря. Спортсмены из Башкортостана проехали более полутора тысяч километров, чтобы сыграть с дончанами, но прямо перед матчем подхватили инфекцию.



Напомним, ХК «Ростов» отменил игру второй раз за неделю. Пару дней назад из-за поломки льдозаливочного комбайна отложили игру с курганской командой «Зауралье».