ХК «Ростов» обыграл ХК «Ермак» по буллитам

Донские хоккеисты в Ангарске добились победы по буллитам – 2:1 Б.



Пятиматчевая серия из поражений прервалась. В игре против «Ермака» ростовчан набрали-таки заветные два очка.



Первая часть игры прошла под диктовку «Ермака». Хозяева льда играли куда опаснее ростовчан. Их игровое преимущество, однако, не воплотилось в голы, хотя статистика бросков в створ говорит о многом – 9:5. В начале второй двадцатиминутки ангарчане продолжали доминировать на льду. На 28-й минуте они всё-таки забили свой гол, который вполне можно считал справедливым. Защитники ХК «Ростов» заблокировал опасный бросок, но в суматохе на пятачке самым ловким оказался Артём Воробьёв, который из-под защитника нанёс точный щелчок – у Данила Кудашева скорее всего был плохой обзор и среагировать у него возможности не было, 1:0. Пропущенная шайба взбодрила южан. Подопечные Григория Пантелеева ближе к концу периода завладели инициативой и после нескольких подходов сравняли счёт. Андрей Мартынов выдал идеальный пас на Алексея Прохорова, который вышел один на один и поразил дальний угол – 1:1.



Третий период был куда более скупым на опасные, интересные моменты. Обе команды, вероятно, боялись открываться и играли от обороны. Хоккей был медленный и почти неопасный. Шайб заброшено не было ни в третьем периоде, ни в овертайме. Дело дошло до серии штрафных бросков. В этой лотерее сильнее оказались ростовчане. На седьмой паре буллитов решающий бросок забил Василий Мякинин.



В итоге ХК «Ростов» прерывает серию из пяти поражений, набирает 25 очков и закрепляются на 29 месте в турнирной таблице Чемпионата ВХЛ. 3 декабря в Ханты-Мансийске подопечные «кондоры» сыграют с идущей на пятом месте «Югрой».