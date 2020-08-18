Хавбек футбольного клуба «Ростов» может перейти в «Сочи»

Полузащитник из ФК «Ростов» Ивелин Попов может продолжить свою карьеру в «Сочи». Такую информацию опубликовало спортивное издание «Чемпионат».В настоящее время клубы ведут переговоры насчет перевода 32-летнего болгарина. Отмечается, что Попов сам изъявил желание покинуть подопечных Валерия Карпина ради игры за другой состав. Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан на 2,5 года, то есть истекает он следующим летом.Футбольная карьера Попова началась в 1993 году, когда он играл за молодежный клуб «Септемрви». После этого спортсмен выступал за множество команд, среди которых были «Кубань», «Спартак» и «Рубин». К «желто-синим» хавбек присоединился в 2019 году. В текущем сезоне РПЛ он сыграл только два матча, за которые получил одну желтую карточку.