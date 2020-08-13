Гребец из Ростова-на-Дону взял золотую медаль на «59-й Большой московской регате»
Житель донской столицы занял первое место на международном турнире по академической гребле «59-я Большая московская регата». Соревнования проходили в Москве с 7 по 11 августа.
Ростовчанин Александр Борисенко взял золотую медаль на спринтерской дистанции 500 метров в классе «двойка распашная» – это когда в лодке сидят два спортсмена, и у каждого в руках - по одному веслу.
- Было море эмоций после победы, - отметил ростовский спортсмен. – Мы были довольны такими результатами, особенно тем, что показали хорошее время для данного класса.
Александр начал заниматься греблей с 14 лет, когда увидел объявления о проведении тренировок по данному виду спорта в его школе. На протяжении семи лет ростовчанин упорно осваивал данную деятельность, стараясь добиться в ней каких-либо результатов. Сама «59-я Большая московская регата» в 2020 году была осложнена пандемией коронавируса. Спортсменам пришлось тренироваться дома, на специальных тренажерах, стимулирующих греблю.
- Мы каждый день созванивались со своим тренером, который давал нам план работы на эти сутки, - вспоминает 21-летний Александр. – Гребля является спортом, где долгий застой вызывает отвыкание от лодки.
Донским спортсменам разрешили заниматься на воде только за месяц до соревнований. Несмотря на это, Александр смог отлично себя показать на турнире и завоевать золотую медаль. Когда он вернулся домой, все родственники и друзья были вне себя от радости за гребца.
Помимо Александра, первые места заняли три спортсмена из Ростовской области. В двойке без рулевого золотую медаль взял Герман Кравченко. В четверке без рулевого отличился Василий Степанов, в четверке парной – Николай Пименов.