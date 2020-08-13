Гребец из Ростова-на-Дону взял золотую медаль на «59-й Большой московской регате»

Житель донской столицы занял первое место на международном турнире по академической гребле «59-я Большая московская регата». Соревнования проходили в Москве с 7 по 11 августа.Ростовчанин Александр Борисенко взял золотую медаль на спринтерской дистанции 500 метров в классе «двойка распашная» – это когда в лодке сидят два спортсмена, и у каждого в руках - по одному веслу.- Было море эмоций после победы, - отметил ростовский спортсмен. – Мы были довольны такими результатами, особенно тем, что показали хорошее время для данного класса.Александр начал заниматься греблей с 14 лет, когда увидел объявления о проведении тренировок по данному виду спорта в его школе. На протяжении семи лет ростовчанин упорно осваивал данную деятельность, стараясь добиться в ней каких-либо результатов. Сама «59-я Большая московская регата» в 2020 году была осложнена пандемией коронавируса. Спортсменам пришлось тренироваться дома, на специальных тренажерах, стимулирующих греблю.- Мы каждый день созванивались со своим тренером, который давал нам план работы на эти сутки, - вспоминает 21-летний Александр. – Гребля является спортом, где долгий застой вызывает отвыкание от лодки.Донским спортсменам разрешили заниматься на воде только за месяц до соревнований. Несмотря на это, Александр смог отлично себя показать на турнире и завоевать золотую медаль. Когда он вернулся домой, все родственники и друзья были вне себя от радости за гребца.Помимо Александра, первые места заняли три спортсмена из Ростовской области. В двойке без рулевого золотую медаль взял Герман Кравченко. В четверке без рулевого отличился Василий Степанов, в четверке парной – Николай Пименов.