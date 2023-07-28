Голубев: ФК «Ростов» решит вопрос с регистрацией новичков к ближайшему матчу

Фото: ФК Ростов.

Василий Голубев заявил, что ФК «Ростов» решит вопрос с регистрацией новичков к 29 июля. Губернатор Ростовской области уверен, что команда будет в полном сборе готова к встрече с «Зенитом».Проблемы с регистрацией появились у донского клуба из-за трансфера нападающего Понтуса Альмквиста. «Желто-синие» уверяют, что неоднократно пытались перевести за него деньги «Норчепингу», но банки ни в какую не хотят их принимать. Фактически ростовский ФК остается должен за трансфер. Поэтому FIFA решила запретить дончанам регистрировать новичков, пока они не разберутся с ситуацией.Решение вопроса настолько затянулось, что к первому матчу РПЛ «Ростов» не смог зарегистрировать четырех игроков: защитника Илью Вахания, полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова и нападающего Мохаммада Мохеби.Глава региона заверил, что выход из ситуации все же нашелся. Правда, как именно будут решать проблему, уточнять не стал.- Мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем финансировать. Уверен, что до следующей игры мы закончим историю с трансферами и новичками, - сказал Василий Голубев. - У нас появятся новые игроки, мы справимся.При этом пока не понятно, как именно «желто-синие» собираются решать вопрос. Да еще и накануне матча, к которому обещано все уладить. Если действительно удастся разобраться с этой проблемой и получить разрешение у FIFA на регистрацию новичков, это будет настоящее чудо.