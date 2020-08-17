Голкипер «Ростов-Дона» пропустит часть сезона из-за травмы

Голкипер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Маисса Пессоа получила травму из-за которой пропустит часть сезона 2020/21. Спортсменка разорвала крестообразную связку.По информации пресс-службы клуба, на восстановление у девушки уйдет не менее шести месяцев.- Наша первоочередная цель - снять воспаление в колене, а затем нужно решить, когда и где пройдет операция, учитывая текущие обстоятельства (пандемию коронавируса). После операции на восстановление уйдет минимум полгода, - рассказал физиотерапевт «Ростов-Дона» Александр Матич.Маисса Пессоа в 2017 году Маисса перешла ходит в клуб «Ростов-Дон» и сразу же достигла великолепных результатов. Вместе с клубом, спортсменка стала Чемпионом России и успела выиграть Кубок и Суперкубок России. Маисса мечтает об Олимпийской золотой медали.