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Гол бывшего игрока «Ростова» был признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026

Гол бывшего игрока «Ростова» был признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026
Гол бывшего игрока «Ростова» был признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026. Элдор Шомуродов, капитан сборной Узбекистана, поразил ворота команды ДР Конго в последнем туре.

Шомуродов вошел в тройку лучших игроков турнира, набрав 36% голосов и получив признание за свой гол.

Элдор Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 годы. Его дебют в чемпионате России состоялся 30 июля 2017 года, когда он вышел на замену в гостевом матче третьего тура против «Амкара», завершившегося со счетом 1:0.

После ухода из «Ростова» Шомуродов перешел в итальянский клуб «Дженоа».
Фото: соцсети
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