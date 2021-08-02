Главным тренером ФК «Ростов» может стать Дан Петреску из Румынии
После заявления Валерия Карпина об уходе с должности главного тренера ФК «Ростов» начались активные поиски его замены посреди сезона. О возможном кандидате на эту должность 4 августа рассказали «желто-синие».
Донской ФК может возглавить румынский тренер Дан Петреску. Он неоднократно отмечал, что хотел бы вернуться в Россию и выиграть трофей. Не исключено, что даже в Еврокубках, если все сложится. Специалист заинтересован в работе в «Ростове».
По словам его агента Николая Пырнэу, Дан сказал, что согласится, если ему официально предложат возглавить донской клуб. Однако никаких официальных обращений или разговоров на эту тему пока не было.
Агент тренера добавил, что у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет - вернуться в РПЛ.
- Петреску - тренер кризисных ситуаций и всегда давал результат, - отметил он.
Дан три года подряд выигрывал чемпионат Румынии с «ЧФР». В еврокубках с румынским клубом он взял больше очков, чем все московские клубы вместе взятые.
Напомним, о назначении наставника «желто-синих» стало известно 23 июля. Изначально Карпину предлагали возглавить национальную команду в июле. Но тренер отказался из-за подготовки ростовчан к Российской Премьер-Лиге. Тренер выдвинул условие: он возглавит сборную России, но при этом продолжит работать с донским ФК. Через несколько недель стороны согласились с условиями и подписали контракт.
После этого из клуба ушел капитан команды, а после «Ростов» проиграл «Динамо» и «Зениту». На фоне явного спада и потерянности после ухода одного лидера команду покинул второй. 2 августа донской ФК сообщил об уходе Карпина. Поиски нового тренера посреди сезона вряд ли пойдут команде на пользу. Чтобы показать результат, клубу срочно надо искать замену. Времени на притирки и знакомство нет. Из-за резкого ухода Карпина «Ростов» остался брошенным.