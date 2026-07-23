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Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба озвучил планы на сезон-2026/27

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба озвучил планы на сезон-2026/27
Чемпионат России по футболу сезона-2026/27 стартует уже на этой неделе. В первом туре 26 июля «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга». Команде предстоит быстро адаптироваться к длительным поездкам и сложным матчам. Альба напомнил, что главная цель — не вылететь из чемпионата.

«Наша основная задача — не вылететь из лиги, — цитирует Альбу корреспондент «РБ Спорт». — Мы также постараемся показать максимум в Кубке».

Кроме того, Альба намекнул на еще один трансфер, который планируется до конца недели, но подробности пока не разглашаются.

Напомним, что прошлый сезон «Ростов» завершил, заняв 10-е место в турнирной таблице.
Фото: ФК Ростов
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