Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба озвучил планы на сезон-2026/27

Фото: ФК Ростов

Чемпионат России по футболу сезона-2026/27 стартует уже на этой неделе. В первом туре 26 июля «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга». Команде предстоит быстро адаптироваться к длительным поездкам и сложным матчам. Альба напомнил, что главная цель — не вылететь из чемпионата.«Наша основная задача — не вылететь из лиги, — цитирует Альбу корреспондент «РБ Спорт». — Мы также постараемся показать максимум в Кубке».Кроме того, Альба намекнул на еще один трансфер, который планируется до конца недели, но подробности пока не разглашаются.Напомним, что прошлый сезон «Ростов» завершил, заняв 10-е место в турнирной таблице.