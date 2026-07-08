Главному тренеру «Ростова» посоветовали изменить тактику после серии поражений команды

Фото: ФК Ростов

Главному тренеру «Ростова» Джонатану Альбе посоветовали изменить тактику после серии поражений команды в матчах с клубами из низших лиг.Футболисты «Ростова» вернулись из отпуска на неделю раньше и успели провести несколько товарищеских матчей. Команда встречалась с командами Второй лиги и любительскими коллективами. Казалось бы, спортсмены из Российской Премьер-Лиги должны были показать высокий уровень игры и добиться побед, но ростовчане снова оказались в роли аутсайдеров.Например, в игре с «Динамо» из Ставрополя команда не смогла забить ни одного мяча. Матч завершился нулевой ничьей. В матче с воронежским «Факелом» ростовчане пропустили три гола. Болельщики отметили, что у команды есть проблемы в атаке. Игроки начинают атаковать, когда соперник уже значительно опережает их по счёту.ФК «Ростов» в летнее трансферное окно 2026 года покинули рекордное количество футболистов - 9 игроков. Состояние клуба ухудшится, если наставник не изменит тактику. В противном случае в новом сезоне «Ростов» столкнётся с трудностями.