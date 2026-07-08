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Главному тренеру «Ростова» посоветовали изменить тактику после серии поражений команды

Главному тренеру «Ростова» посоветовали изменить тактику после серии поражений команды
Главному тренеру «Ростова» Джонатану Альбе посоветовали изменить тактику после серии поражений команды в матчах с клубами из низших лиг.

Футболисты «Ростова» вернулись из отпуска на неделю раньше и успели провести несколько товарищеских матчей. Команда встречалась с командами Второй лиги и любительскими коллективами. Казалось бы, спортсмены из Российской Премьер-Лиги должны были показать высокий уровень игры и добиться побед, но ростовчане снова оказались в роли аутсайдеров.

Например, в игре с «Динамо» из Ставрополя команда не смогла забить ни одного мяча. Матч завершился нулевой ничьей. В матче с воронежским «Факелом» ростовчане пропустили три гола. Болельщики отметили, что у команды есть проблемы в атаке. Игроки начинают атаковать, когда соперник уже значительно опережает их по счёту.

ФК «Ростов» в летнее трансферное окно 2026 года покинули рекордное количество футболистов - 9 игроков. Состояние клуба ухудшится, если наставник не изменит тактику. В противном случае в новом сезоне «Ростов» столкнётся с трудностями.
Фото: ФК Ростов
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