ГК «Ростов-Дон» разгромил «Кубань» со счетом 37:25

«Ростов-Дон» одержал победу над «Кубанью» в первой игре Париматча «Финала четырех» Кубка России. Новость об этом размещена на официальном сайте клуба.Игра прошла в столице 19 августа. Счет открыла краснодарская команда, но через 15 минут ростовчанки начали лидировать. После первой половины матча коллективы ушли на перерыв при счёте 23:10 в пользу донского клуба.Во втором тайме подопечные Амброса Мартина показали себя во всей красе и одержали стремительную победу. Итог игры - 37:25. Так, «Ростов-Дон» обеспечил себе выход в финал Кубка России.Самым ярким игроком донского клуба стала Юлия Манагарова, забившая семь мячей. Ксения Макеева - пять, по четыре попадания было у Ярославы Фроловой и Валерии Собкало. Дебютантками матча в составе ростовской команды стали французская разыгрывающая Грас Заади и шведская линейная Анна Лагерквист.Следующая игра подопечных Амброса Мартина состоится 20 августа в 18:00 с «ЦСКА».