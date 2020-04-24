Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России

Исполком Федерации гандбола России объявил о досрочном завершении Суперлиги Париматч-2019/20 в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято 25 апреля.Заседание исполкома проходило в режиме видеосвязи. Распределение призовых мест провели по итогам предварительного этапа. В результате победителем чемпионата России-2019/20 стал «Ростов-Дон». На втором месте оказалась тольяттинская «Лада». Бронзу завоевал московский ЦСКА.Таким образом, ростовчанки становятся чемпионками страны в восьмой раз в своей истории. Донская сборная была первой в 1990, 1991, 1994, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. Лучшими ростовские гандболистки становятся в четвёртый раз подряд.По информации Федерации гандбола России, финал 4-х Кубка страны-2019/20 запланирован на 22-23 августа в Москве. Однако, если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменён.Кроме того, во время заседания исполкома наметили дату проведения матча за Суперкубок России. Игра запланирована на 30 августа. Место проведения будет объявлено отдельно. Тем не менее окончательно решение о проведении этих игр будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.