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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проводит тренировочные сборы в Абрау-Дюрсо, начиная с 11 июля, где спортсменки готовятся к сезону-2026/27.У гандболисток плотный график: тренировки, товарищеские игры и восстановление после отдыха, как и в предыдущие годы. В новом сезоне их ждет сложная задача, так как в прошлом они стали чемпионками России, и теперь им предстоит защитить этот титул.Состав «Ростов-Дона» пополнился новыми игроками. Однако после важного матча с ЦСКА клуб покинули две сильные спортсменки — Ксения Макеева и Марина Судакова.