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Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России проиграли Германии

Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России проиграли Германии
Новый тренерский штаб сборной продолжает эксперименты с составом. Лидеры «Ростов-Дона» и сборной прошлого созыва Анна Сень и Владлена Бобровникова в этот раз не были вызваны. Зато свой шанс получили Ярослава Фролова, Анастасия Лагина и Милана Таженова.

Матч в Дюссельдорфе сложился трудно, и это было неожиданно, ведь россиянки в последние годы наголову сильнее немок как на уровне клубов, и в соревнованиях сборных. Уже в первой половине игры было ясно, что хозяйки намерены дать бой гранду. Немецкая сборная вырвалась вперёд. Казалось, вот-вот - и Россия перехватит инициативу и оставит соперника далеко позади. Но этого не произошло. На перерыв команды ушли при лидерстве Германии – 16:14.

Вторая часть вечера также прошла в равной борьбе. В концовке Россия при равном счёте не использовала свой шанс и пропустила. Итог – проигрыш, 27:28.
Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
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