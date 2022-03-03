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Гандболистки «Ростов-Дона» получили техническое поражение в Лиге чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» получили техническое поражение в Лиге чемпионов
ГК «Ростов-Дон» получил техническое поражение со счетом 10:0 в Лиге чемпионов. Об этом 4 марта сообщила европейская федерация гандбола. Такое решение приняли за два месяца до первого матча донской команды.

Как сообщал Rostov.ru, донские гандболистки покинули главный турнир в европейском гандболе в конце февраля. ЕГФ исключила российский и белорусские клубы и сборные из всех международных турниров, включая «Ростов-Дон» и женскую сборную России, куда регулярно вызывали ростовских игроков.

Однако шанс вернуться еще оставался. Теперь же ЕГФ выступила с заявлением о технических победах соперников ростовского клуба со счетом 10:0 без проведения встреч.

- В четвертьфинале Лиги чемпионов-2021/22 «Ростов-Дон» не сыграет. А победитель пары «Боруссия» — «Мец» напрямую выйдет в Финал четырех турнира, - уточнили в пресс-службе «желто-черных».

Донской клуб не согласен с этим решением и намерен в ближайшее время обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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