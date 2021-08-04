Гандболистки из «Ростов-Дона» вышли в финал Олимпиады в Токио в составе сборной России. В решающем матче 6 августа россиянки обыграли Норвегию со счётом 27:26. В составе сборной донской клуб представляют Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова.Путь девушек оказался непростым. Сначала тяжёлая ничья с Бразилией и поражение Японии. К третьему матчу девушки собрались и показали свою лучшую игру, обыграв Венгрию.После этого россиянки поймали кураж и буквально отвоевали победу сначала у Черногории, а потом у Испании. В матче за выход в финал на пути встала Норвегия, с которой девушки тоже справились.В финале россиянок будет ждать Франция. Любопытно, что наши девушки уже обыгрывали француженок в финале Олимпиады 2016 года. Получится ли повторить успех четырехгодичной давности, покажет только время.