Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Гандболистки из «Ростов-Дона» вышли в финал Олимпиады в Токио

Гандболистки из «Ростов-Дона» вышли в финал Олимпиады в Токио

Гандболистки из «Ростов-Дона» вышли в финал Олимпиады в Токио в составе сборной России. В решающем матче 6 августа россиянки обыграли Норвегию со счётом 27:26. В составе сборной донской клуб представляют Виктория Калинина, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и коренная ростовчанка Галина Габисова.

Путь девушек оказался непростым. Сначала тяжёлая ничья с Бразилией и поражение Японии. К третьему матчу девушки собрались и показали свою лучшую игру, обыграв Венгрию.

После этого россиянки поймали кураж и буквально отвоевали победу сначала у Черногории, а потом у Испании. В матче за выход в финал на пути встала Норвегия, с которой девушки тоже справились.

В финале россиянок будет ждать Франция. Любопытно, что наши девушки уже обыгрывали француженок в финале Олимпиады 2016 года. Получится ли повторить успех четырехгодичной давности, покажет только время.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.