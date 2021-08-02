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Гандболистки из «Ростов-Дона» прошли в полуфинал Олимпиады в Токио

Гандболистки из «Ростов-Дона» прошли в полуфинал Олимпиады в Токио

Гандболистки из «Ростов-Дона» в составе сборной России прошли в полуфинал Олимпиады в Токио. Матч за проход в следующий этап прошёл 4 августа.

Россиянки победили Черногорию со счётом 32:26. Всю игру спортсменки из России уверенно вели, отрываясь на 2-3 гола. В игре принимали участие пять спортсменок из «Ростов-Дона». Это Анна Вяхирева, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова.

В полуфинале национальная сборная встретиться с Норвегией. Матч пройдёт 6 августа.

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