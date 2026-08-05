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Гандболистка «Ростов-Дона» стала обладателем награды MVP сезона Суперлиги-2025/26

Гандболистка «Ростов-Дона» стала обладателем награды MVP сезона Суперлиги-2025/26
Гандболистка «Ростов-Дона» Дарья Стаценко стала обладателем награды MVP сезона Суперлиги-2025/26. Она набрала наибольшее количество голосов от болельщиков, экспертов и тренеров.

В прошлом сезоне команда из Ростова-на-Дону продемонстрировала высокий уровень игры. Ростовчанки одержали победу над своим давним соперником – ЦСКА – и в десятый раз стали чемпионками России. Звания лучших получили главный тренер Ирина Дибирова, а также игроки Анастасия Рябцева и Ярослава Фролова. Ценной спортсменкой сезона была признана Дарья Стаценко.

Федерация гандбола России, на основе голосования тренеров, спортивных журналистов и болельщиков, вновь назвала левую полусреднюю лучшим игроком сезона.

Контракт с донским клубом Дарья Стаценко подписала в сезоне-2022/23. За три сезона 23-летняя гандболистка проявила себя как ценный и боевой игрок.
Фото: ФК Ростов
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