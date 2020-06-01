Футболисты «Ростова» возобновили тренировки на поле

Фото: пресс-службы ФК «Ростов»

Игроки ФК «Ростов» приступили к тренировкам на поле. Спортсмены вышли на стадион, соблюдая предписанные меры санитарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе клуба 3 июня.Тренировки проходят не в полном составе. Футболисты занимаются в группах не более 15-ти человек.Напомним, что исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении чемпионата РПЛ. Игры начнутся с 19 июня. Матчи пройдут при заполняемости трибун только на 10%. Находиться на зрительских местах можно будет только в маске, перчатках, соблюдая социальную дистанцию.Чемпионат был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Футболисты «Ростова» последний раз выходили на поле 15 марта. Тогда на своём поле донская команда проиграла московскому «Локомотиву». Игра закончилась со счётом 1:3.Ближайшая встреча запланирована на 21 июня. «Ростов» на выезде сыграет с «Сочи». 28 июня ростовчане примут у себя тульский «Арсенал». На 1 июля намечен ещё один домашний матч с «Краснодаром».