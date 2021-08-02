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Футболисты «Ростова» пришли домой к Карпину

Футболисты «Ростова» пришли домой к Карпину
Футболисты клуба «Ростов» приехали домой к уже бывшему тренеру Валерию Карпину, чтобы попрощаться.

Игроки подготовили для наставника торт с его фотографией и зажгли желтые и синие дымовые шашки. Тренер встретил воспитанников вместе с супругой Дарьей и со слезами на глазах обнял каждого.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов» 2 августа. Специалист решил, что не сможет совмещать тренерство в донском клубе с тренерством в сборной России по футболу. Решение далось ему нелегко, ведь с «желто-синими» прошли три с половиной года его жизни.

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