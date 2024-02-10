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Футболисты ФК "СКА Ростов" отказываются выступать в Медиалиге. Спортивный директор клуба Виктор Панченко поделился этой информацией со спортивным изданием "Спорт-Экспресс".По мнению директора, текущий состав профессиональной команды "СКА Ростов" не хочет продолжать карьеру в аматорской лиге. Никто из игроков не желает играть на любительском уровне.Ранее мы сообщали о том, что ФК "СКА Ростов" покидает профессиональный футбол. Владелец клуба Василий Вакуленко (Баста) объявил об этом 25 января в социальных сетях. Причиной перехода в Медиалигу стали серьезные финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб.Новость вызвала огромное возмущение среди болельщиков, многие из них были разозлены. В советские времена "СКА Ростов" выступал на самом высоком уровне. Однако в период с 2021 по 2023 годы клуб регулярно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с задержкой заработной платы для своих сотрудников.Первый аматорский матч "СКА Ростов" запланирован на весну.