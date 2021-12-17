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Футболист «Ростова» Павел Мамаев заключил контракт с «Химками»

Футболист «Ростова» Павел Мамаев заключил контракт с «Химками»
Полузащитник ФК «Ростов» заключил контракт с «Химками», сообщил член наблюдательного совета команды. Срок договора не разглашается.

«Желто-синие» взяли его в свои ряды в 2019 году, сразу после освобождения из тюрьмы. За решетку Мамаев попал вместе с другом-футболистом Александром Кокориным после двух драк в Москве, в которых пострадали несколько человек.

За донской клуб он провел чуть больше двух лет. За это время дважды травмировал ахилловы сухожилия и по несколько месяцев восстанавливался после операций.

В текущем сезоне РПЛ принял участие в шести матчах, получил одну желтую карточку.
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
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