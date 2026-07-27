Футболист «Ростова» Егор Голенков пропустил игру с «Оренбургом» из-за повреждения
Нападающий «Ростова» Егор Голенков не смог принять участия в матче с «Оренбургом» из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер желто-синих Джонатан Альба.
— Голенков чувствовал дискомфорт, приняли решение не рисковать, — заявил испанский специалист.
Напомним, ростовчане уступили в этой встрече со счетом 1:2, пропустив дважды в самой концовке встречи. По итогам первого тура чемпионата России «Ростов» занял 12 место турнирной таблицы.