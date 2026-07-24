Футболист «Ростова» Данила Прохин интересен «Уралу» и «Торпедо»

Фото: ФК «Ростов»

Защитник «Ростова» Данила Прохин интересен клубам Первой лиги - «Уралу» и «Торпедо». Об этом информируют спортивные каналы.Данила Прохин является воспитанником академии «Зенита». В «Ростов» футболист перешел в 2021 году. Также в его карьере были «Сочи» и «Оренбург». В минувшем сезоне защитник не отметился голевыми действиями.По версии портала Transfermarkt, рыночная цена 25-летнего игрока равна 1 миллиону евро. А его контракт с желто-синими действует до лета 2027 года.