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Футболист «Ростова» Данила Прохин интересен «Уралу» и «Торпедо»

Футболист «Ростова» Данила Прохин интересен «Уралу» и «Торпедо»

Защитник «Ростова» Данила Прохин интересен клубам Первой лиги - «Уралу» и «Торпедо». Об этом информируют спортивные каналы.

Данила Прохин является воспитанником академии «Зенита». В «Ростов» футболист перешел в 2021 году. Также в его карьере были «Сочи» и «Оренбург». В минувшем сезоне защитник не отметился голевыми действиями.

По версии портала Transfermarkt, рыночная цена 25-летнего игрока равна 1 миллиону евро. А его контракт с желто-синими действует до лета 2027 года.
Фото: ФК «Ростов»
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