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Футболист Кирилл Щетинин не тренируется с «Ростовом»

Футболист Кирилл Щетинин не тренируется с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин не проходит подготовку к сезону-2026/27 c командой. Об этом информирует тг-канал «Желто-синие будни».

Дончане начали подготовку к новому сезону 20 июня, однако 24-летнего футболиста не было даже на медосмотре команды. Ранее инсайдер Иван Карпов отмечал, что с «Ростовом» переговоры о переходе Кирилла Щетинина ведет «Ахмат».

Кирилл Щетинин играет за желто-синих с 2021 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги футболист отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми пасами в 29 играх чемпионата России. По информации портала Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 2,8 миллиона евро.
Фото: ФК «Ростов»
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