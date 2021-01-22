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Футболист ФК «Ростов» высказался о главном тренере

Футболист ФК «Ростов» высказался о главном тренере
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев высказался о главном тренере Валерии Карпине. Слова полузащитника приводит пресс-служба клуба.

Павел признался, что не видит в тренере минусов и быстро сработался с ним.

– Он со всеми находит общий язык. Не вижу в нем минусов, – сказал футболист.

В текущем сезоне Павел Мамаев провел за «Ростов» девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В ноябре игрок получил травму и перенес операцию на ноге. Сейчас футболист находится на зимних сборах в Испании вместе с командой.

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