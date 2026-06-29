Футболист Даниил Уткин объяснил, почему ушел из «Ростова» в «Краснодар»

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник Даниил Уткин прокомментировал подписание контракта с «Краснодаром» после ухода из «Ростова».Хавбек вернулся в стан «быков» 19 июня. До этого несколько лет 26-летний полузащитник принадлежал «Ростову», с которым в конечном итоге расторг трудовое соглашение.— Я счастлив вернуться в «Краснодар», в России это клуб моей мечты, номер один для меня. Над предложением вообще не думал: мне позвонили, я сказал да, — приводит слова Уткина «РБ Спорт».Напомним, в карьере Даниила Уткина также были «Ахмат», «Балтика» и «Торпедо».