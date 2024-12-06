ФК СКА «Ростов» покинут два вратаря

Фото: СКА Ростов

ФК СКА «Ростов» объявил о том, что еще два игрока покинут клуб. Информация была опубликована в социальных сетях клуба.Речь идет о вратарях Егоре Гусеве и Алексее Гамидове. Причины их ухода не уточняются.Егор Гусев присоединился к команде 5 марта 2024 года. За это время он провел на поле 222 минуты. Ранее он играл за московский «Сахалинец».Алексей Гамидов присоединился к клубу летом этого года и сыграл 103 минуты.Напомним, ранее клуб также расстался с полузащитником Никитой Балахонцевым и центральным нападающим Алексеем Щеткиным. Почему они покинули ФК СКА «Ростов», также не сообщается.