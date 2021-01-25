ФК «СКА Ростов» покинул капитан, но присоединился полузащитник

В составе футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» произошли серьезные перестановки. 25 января был уволен их главный тренер Владимир Усин. Уже на следующий день изменения среди «армейцев» продолжились.Капитан СКА Сергей Бендзь завершил свою футбольную карьеру. За донскую команду он играл с 2019 года, забив за это время один гол и приняв участие в 25 встречах. 37-летний защитник наставлял других спортсменов, а также помогал тренерскому штабу. Теперь уроженец Краснодара будет развивать карьеру тренера.В составе «армейцев» появился новый полузащитник – 18-летний Николай Шульжевский. До этого спортсмен играл за «Академию имени Виктора Понедельника».В тренерский штаб «армейцев» вошел 28-летний Виктор Тестоедов. Он работал аналитиком в молодежной сборной России U-20. 28-летний тренер обладает профессиональной лицензией категории C.СКА скоропостижно покинул реабилитолог Артем Дидык. 29-летний специалист только присоединился к донской команде, 10 января. Причина такого быстрого ухода неизвестна.