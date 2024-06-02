ФК «СКА» потерпел поражение в матче с «Народной командой»

Фото: DonDay.ru.

ФК «СКА» с разгромным счетом проиграл «Народной команде». Об этом сообщает руководство клуба в соцсетях.Футбольный матч Медиалиги состоялся на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Василий Вакуленко (Баста) начал игру, исполнив один из своих популярных треков. Однако матч ничем хорошим не закончился. В первом тайме СКА получил первый гол в свои ворота, когда до конца оставалось всего шесть минут. Чуда не случилось и в последующих таймах.«Народная команда» одержала победу в матче с разгромным счетом – 0:4.Напомним, в январе ростовский клуб перешел в Медиалигу, полностью поменяв игроков и тренерский состав. Дело в том, что в последние годы клуб нередко попадал в скандалы, связанные с задержкой заработной платы своим сотрудникам. Переход в Медиалигу должен был помочь клубу подзаработать. Но пока СКА не показывает хороших результатов.