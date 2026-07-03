Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» завершил контрольный матч с «Динамо» из Ставрополя нулевой ничьей

ФК «Ростов» завершил контрольный матч с «Динамо» из Ставрополя нулевой ничьей
ФК «Ростов» завершил контрольный матч с «Динамо» из Ставрополя нулевой ничьей. Игра прошла 3 июля.

В стартовом составе «Ростова» вышли ключевые игроки: Голенков, Кучаев, Чистяков и Роналдо. Несмотря. Ни одна из команд не смогла забить гол за два тайма.

«Динамо» выступает во втором дивизионе. Даже несмотря на товарищеский характер матча, форма ростовчан после отпуска не впечатлила.

Ранее, в конце июня, на тренировочном сборе «Ростов» одержал уверенную победу над любительской командой «Сандата» из Сальского района. Матч завершился со счётом 19:0 в пользу ФК «Ростов».
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика