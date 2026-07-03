Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» завершил контрольный матч с «Динамо» из Ставрополя нулевой ничьей. Игра прошла 3 июля.В стартовом составе «Ростова» вышли ключевые игроки: Голенков, Кучаев, Чистяков и Роналдо. Несмотря. Ни одна из команд не смогла забить гол за два тайма.«Динамо» выступает во втором дивизионе. Даже несмотря на товарищеский характер матча, форма ростовчан после отпуска не впечатлила.Ранее, в конце июня, на тренировочном сборе «Ростов» одержал уверенную победу над любительской командой «Сандата» из Сальского района. Матч завершился со счётом 19:0 в пользу ФК «Ростов».