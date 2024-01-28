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ФК «Ростов» закупит физиотерапевтическое оборудование на 4,5 млн рублей

ФК «Ростов» закупит физиотерапевтическое оборудование на 4,5 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» приобретет физиотерапевтическое оборудование на 4,5 миллиона рублей. Оно отправится в пользование молодежной команде. Информация об этом появилась на сервисе тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» купят приборы и аппараты для функциональной диагностики. Подробности о товаре скрыты от посторонних глаза. Это могут быть медицинские компрессоры и различные измерительные приборы, которые будут отлеживать состоянии здоровья спортсменов. В каком количестве будут закуплено оборудование, неизвестно.

Ранее ФК «Ростов» объявил о создании новой команды, которая будет выступать во в дивизионе Б Второй лиги. Домашним стадионом для футболистов станет «Олимп» имени Виктора Понедельника. Другая ростовская команда, напротив, покинула турнир. «СКА» ушел из профессионального футбола в Медиалигу.
Фото: ФК Ростов
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