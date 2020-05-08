ФК «Ростов» заинтересовался экс-вратарём «Армавира»

Состав футбольного клуба «Ростов» может пополнить новый игрок. Администрация «жёлто-синих» заинтересовалась бывшим вратарём «Армавира» Максимом Матюшем, сообщает «Матч ТВ». Вероятно, клуб вызовет его на просмотр летом 2020 года. Виды на Матюша также имеют ФК «Томь» и ещё несколько клубов.Матюш защищал цвета «Армавира» с 2017 года. В этом сезоне клуб снялся с Футбольной национальной лиги после 27 туров из-за финансовых проблем. В связи с этим все игроки получили статус свободных агентов. В первенстве Олимп-ФНЛ Максим Матюш провёл 18 матчей, пропустив 16 мячей.