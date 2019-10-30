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ФК «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку»

ФК «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку»
ФК «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок России, проиграв «Спартаку». В 1/8 финала дончане проиграли москвичам со счётом 1:2.
«Жёлто-синие» вышли на поле в экспериментальном составе. В основе сыграли только три спортсмена, которые выступали за команду с первых минут РПЛ: Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Деннис Хаджикадунич.

«Спартак» сразу завладел преимущество в игре, но забить мяч не могла - «Ростов» не давал им подобраться к своим воротам. Только на 43-й минуте матча форвард москвичей Джордан Ларссон распечатал ворота гостей.

Во второй тайме шведский нападающий оформил дубль, удвоив преимущество своего клуба. Только под конец игры, на 86-й минуте, Александр Долгов сократил разрыв в счёте, забив свой первый гол за «Ростов».

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России закончился проигрышем дончан со счетом 1:2.

Следующую игру «Ростов» проведёт в рамках Премьер-Лиги. Команда сыграет с «Краснодаром» на гостевом поле.

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