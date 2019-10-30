ФК «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку»



ФК «Ростов» выбыл из борьбы за Кубок России, проиграв «Спартаку». В 1/8 финала дончане проиграли москвичам со счётом 1:2.

«Жёлто-синие» вышли на поле в экспериментальном составе. В основе сыграли только три спортсмена, которые выступали за команду с первых минут РПЛ: Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Деннис Хаджикадунич.



«Спартак» сразу завладел преимущество в игре, но забить мяч не могла - «Ростов» не давал им подобраться к своим воротам. Только на 43-й минуте матча форвард москвичей Джордан Ларссон распечатал ворота гостей.



Во второй тайме шведский нападающий оформил дубль, удвоив преимущество своего клуба. Только под конец игры, на 86-й минуте, Александр Долгов сократил разрыв в счёте, забив свой первый гол за «Ростов».



Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России закончился проигрышем дончан со счетом 1:2.



Следующую игру «Ростов» проведёт в рамках Премьер-Лиги. Команда сыграет с «Краснодаром» на гостевом поле.