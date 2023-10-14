ФК «Ростов» выделил на проживание детской команды в Афинах более 700 тысяч рублей

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» заключил контракт с организацией, которая предоставит услуги по размещению детско-юношеской команды в гостинице в Афинах. На эти цели «желто-синие» выделили 6 840 евро (около 700 тысяч рублей).Согласно информации на сайте закупок, с 26 по 30 октября исполнитель должен обеспечить 19 спортсменов 10-11 лет питанием и жильем в столице Греции. В этот период времени там пройдет международный турнир Elit neon cup. Однако ФК «Ростов» в нем не участвует.На сайте состязаний сказано, что Россию представят два клуба - «Динамо» и «Зенит». Вероятно, «желто-синие» хотят провести для детей товарищеские матчи.