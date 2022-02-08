ФК «Ростов» уступили команде из Норвегии

Фото: ФК «Ростов»

Продолжается УТС ростовчан в Испании. В очередной товарищеской игре желто-синие проиграли середняку норвежского чемпионата. Суммарная стоимость игроков в составе соперника примерно в 8 раз ниже, чем у «Ростова», но на рисунке игры это не отразилось.Первый тайм прошел при небольшой преимущество россиян, но до опасности у ворот оппонента дело почти не доходило. Во второй части матча норвежцы сумели завладеть инициативой и забить два вполне логичных гола, поймав защиту «Ростова» на грубых ошибках. В атаке дела у «Ростова» тоже не клеились – почти ничего впереди создать не получилось. Итог – бесславное поражение 0:2. А могло быть и больше.Чемпионат России среди клубов Премьер-Лиги возобновляется в конце февраля. 27 числа «Ростов» играет на своём поле с «Крыльями Советов» (Самара). В таблице подопечные Виталия Кафанова на 14 месте из 16.