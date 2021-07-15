ФК «Ростов» уступил венгерскому «Гонведу» - 0:1

Сборы «желто-синих» в Австрии завершены. В последний день команда Валерия Карпина сыграла с клубом «Гонвед» из Будапешта. В сезоне-2020/2021 команда зацепилась только за 10-е место из 12 в чемпионате страны и едва избежала вылета в низшую лигу. «Ростов» же, напомним, завершил сезон в середине таблицы РПЛ – понижение ему не грозило, но и о еврокубках пришлось, увы, забыть.В первом тайме оба коллектива больше внимания уделяли игре в защите. В результате опасных эпизодов в нападении почти не было как у одних, так и у других. После 45 минут игры счёт так и не был открыт.Во второй половине игры у «Ростова» было заметное преимущество, но российский клуб свои эпизоды не использовал. А вот венгры куда бережнее распорядились теми немногими опасными моментами, которые удалось выжать. «Гонвед» открыл счет на 75-й минуте, и мяч этот так и остался единственным в игре. Итог – проигрыш «Ростова» с минимальным счетом.Ростовчане после матча отправились в аэропорт, чтобы вернуться в донскую столицу. 23 июля «Ростов» в первом туре РПЛ-2021/2022 сразится на своём поле с «Динамо» (Москва).